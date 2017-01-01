В Каліфорнії екстерна евакуація через прорив найвищої в США греблі

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Пошкоджена гребля

Евакуювати можуть до 90 тисяч осіб

Негайна евакуація оголошена через руйнування та загрозу аварії найвищої в США греблі в місті Оровілль, повідомили у офісі шерифа округу Батте. У зону евакуації потрапили населені пункти з населенням щонайменше 90 тисяч осіб.

Шериф пояснив, що ерозія аварійного водоскиду може призвести до «неконтрольованого скидання води з озера Оровілль». Обсяг води оцінюється в більш ніж в 4,3 мільярда кубометрів.

Руйнування зазнав основний водоскид. Запасний водоскид греблі Оровілль може зруйнуватися протягом години, що призведе до розливу неконтрольованого потоку води з озера в північній частині Каліфорнії, повідомили у департаменті водних ресурсів Каліфорнії.

За даними агентства Associated Press, в місті Оровілль живуть близько 16 тисяч осіб, яких евакуюють в місто Чіко та інші міста.

Окрім Оровіллю, в списку на евакуацію фігурують населені пункти вздовж річки Фетер, в тому числі Грідлі (6 тисяч жителів), Біггс (1,7 тисячі), Юба-Сіті (65 тисяч), Лома Ріка (2 тисячі).

Вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес продовжиться протягом наступного дня. Крім того, вода стала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії. Влада США почне оцінювати збитки в понеділок.