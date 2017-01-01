В Канаді через сходження лавини загинули четверо туристів

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Пошукова операція в Канаді

Одна людина досі вважається зниклою безвісти

У горах Канади через сходження снігової лавини загинули четверо туристів.

Про це повідомляє Тhe globe and mail.

Група з п’яти туристів була у поході на горі Харві, коли зійшла снігова лавина. Пошуково-рятувальні бригади шукали їх протягом декількох годин.

Наразі безвісти зниклою вважається одна людина.

За словами правоохоронців, до пошукових робіт долучилися 19 добровольців та два вертольоти.

У країні поки не розголошують імена загиблих, доки всі члени родини не будуть про це сповіщені.

Нагадаємо, наприкінці березня в Австрії в результаті сходження лавини загинули двоє лижників.