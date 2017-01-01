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    В Канаді через сходження лавини загинули четверо туристів

    • Сьогодні, 00:44
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    Пошукова операція в Канаді
    Пошукова операція в Канаді

    Одна людина досі вважається зниклою безвісти

    У горах Канади через сходження снігової лавини загинули четверо туристів.

    Про це повідомляє Тhe globe and mail.

    Група з п’яти туристів була у поході на горі Харві, коли зійшла снігова лавина. Пошуково-рятувальні бригади шукали їх протягом декількох годин.

    Наразі безвісти зниклою вважається одна людина.

    За словами правоохоронців, до пошукових робіт долучилися 19 добровольців та два вертольоти.

    У країні поки не розголошують імена загиблих, доки всі члени родини не будуть про це сповіщені.

    Нагадаємо, наприкінці березня в Австрії в результаті сходження лавини загинули двоє лижників.

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