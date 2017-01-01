В Канаді через сходження лавини загинули четверо туристів
- Сьогодні, 00:44
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Пошукова операція в Канаді
Одна людина досі вважається зниклою безвісти
У горах Канади через сходження снігової лавини загинули четверо туристів.
Про це повідомляє Тhe globe and mail.
Група з п’яти туристів була у поході на горі Харві, коли зійшла снігова лавина. Пошуково-рятувальні бригади шукали їх протягом декількох годин.
Наразі безвісти зниклою вважається одна людина.
За словами правоохоронців, до пошукових робіт долучилися 19 добровольців та два вертольоти.
У країні поки не розголошують імена загиблих, доки всі члени родини не будуть про це сповіщені.
Нагадаємо, наприкінці березня в Австрії в результаті сходження лавини загинули двоє лижників.