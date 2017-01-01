В Канаді морський лев затягнув дівчинку під воду: вражаюче відео

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Скріншот з відео

Дитина сіла біля води, після чого її атакував морський лев

У канадському місті Річмонд морський лев схопив дівчинку за плаття і потягнув її під воду. Запис інциденту оприлюднено на YouTube.

Як зазначається в підписі до ролика, дитину врятували родичі і очевидці, один з чоловіків відразу стрибнув у воду. Дівчинка не постраждала.

Як передає CBC News, автор відео розповів, що він часто бачить морських левів в цьому місці, але ніколи не був свідком нічого подібного. Він також зазначив, що прямо перед нападом тварину годували люди, які зібралися на пристані.

«Це був Каліфорнійський морський лев-самець, вони величезні тварини, вони не артисти цирку і не навчені бути поруч з людьми», - зазначив директор центру з дослідження морських ссавців при Університеті Британської Колумбії Ендрю Трайтс.

Трайтс вважає, що коли дівчинка повернулася і сіла біля води, в поле зору тварини потрапив фрагмент її сукні, морський лев сприйняв одяг за їжу, і тому схопив дитину. Експерт сподівається, що це відео навчить людей не годувати диких звірів.

До слова, вчора в мережі з’явилося відео смертельного нападу росіянина Макєєва з ножем на мексиканця.