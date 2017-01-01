В Казахстані створили комісію для встановлення причин обвалу будинку
- Вчора, 09:23
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Вранці з-під завалів рятувальники витягнули людину, яка вижил
Міжвідомча комісія займеться встановленням причин обвалу частини п’ятиповерхового будинку в селищі Шахан Карагандинської області, де загинули дев’ять осіб, повідомляє РІА «Новини».
«Для встановлення причин обвалу частини багатоповерхового житлового будинку у с.Шахан Карагандинської області створена міжвідомча комісія. До складу комісії увійшли фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю, департаменту із надзвичайних ситуацій та акімату (адміністрації — ред.) Карагандинської області», — наголошується в повідомленні.
Як повідомляв «Главком», дев’ять людей загинули через обвал частини багатоповерхового будинку в казахстанському селищі Шахан в Карагандинській області.