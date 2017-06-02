В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швейцарські туристи в Казахстані Фото комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану

Туристи з Цюріху вирушили на автомобілі з Алма-Ати та застрягли в багнюці на дорозі

У Казахстані рятувальники прийшли на допомогу двом громадянам Швейцарії, які заблукали в степу.

Про це повідомляє прес-служба комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.

В кінці травня мати і син, які проживають в Цюріху, вирушили на автомобілі з Алма-Ати в туристичну поїздку уздовж північного берега озера Балхаш. Через деякий час в їх машині відмовила система GPS, через що мандрівники збилися зі шляху, а потім застрягли в багнюці на дорозі.

Син залишив матір і пішов за допомогою. Пройшовши близько 20 кілометрів, він зустрівся з залізничниками. Вони доставили швейцарця в селище Актогай в Східно-Казахстанській області.

Вдалося з'ясувати, що машина відпочиваючих знаходиться в Алматинській області. Туди направили шість рятувальників, які визволили автомобіль з бруду і проводили іноземців до найближчого села. У підсумку мати і син благополучно дісталися до Алма-Ати. Звідти вони поїдуть в Астану.