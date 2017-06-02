  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів

    • Сьогодні, 17:46
    • Розсилка
    <p>Швейцарські туристи в Казахстані&nbsp;</p> <p>Фото&nbsp;комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану</p>

    Швейцарські туристи в Казахстані 

    Фото комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану

    Туристи з Цюріху вирушили на автомобілі з Алма-Ати та застрягли в багнюці на дорозі

    У Казахстані рятувальники прийшли на допомогу двом громадянам Швейцарії, які заблукали в степу.

    Про це повідомляє прес-служба комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.

    В кінці травня мати і син, які проживають в Цюріху, вирушили на автомобілі з Алма-Ати в туристичну поїздку уздовж північного берега озера Балхаш. Через деякий час в їх машині відмовила система GPS, через що мандрівники збилися зі шляху, а потім застрягли в багнюці на дорозі.

    Син залишив матір і пішов за допомогою. Пройшовши близько 20 кілометрів, він зустрівся з залізничниками. Вони доставили швейцарця в селище Актогай в Східно-Казахстанській області.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів
    В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів
    В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів
    В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів
    В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів
    В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів
    В Казахстані у степу врятували швейцарських туристів

    Вдалося з'ясувати, що машина відпочиваючих знаходиться в Алматинській області. Туди направили шість рятувальників, які визволили автомобіль з бруду і проводили іноземців до найближчого села. У підсумку мати і син благополучно дісталися до Алма-Ати. Звідти вони поїдуть в Астану.

    Читайте також
    Казахстан автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ