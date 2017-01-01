В Києві арештували заступника голови Шевченківської РДА

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Заступник голови Шевченківської райадміністрації Віктор Андрєєв

Чиновника звинуватили у привласненні 29 мільйонів гривень

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту з можливістю застави першому заступнику голови Шевченківської РДА Віктору Андрєєву та його спільнику, які напередодні були затримані прокуратурою за підозрою у розкраданні комунального майна та привласненні коштів на загальну суму 29 млн грн.

Про це повідомила в суботу прес-служба прокуратури Києва.

При цьому суд визначив у якості альтернативи розмір застави у сумі 2 млн гривень для посадовця РДА, та 480 тис гривень - для його спільника.

У зв'язку з тим, що прокурор у судовому засіданні наполягав на заставі у розмірі 29 млн грн для кожного, що відповідає сумі заподіяних зловмисниками збитків, наразі вказані рішення суду вивчаються на предмет можливого оскарження в цій частині.

Як повідомлялося, 24 березня прокуратурою Києва було затримано та повідомлено про підозру першому заступнику голови Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві Віктору Андрєєву у розкраданні майна територіальної громади та заволодінні коштами комунальних підприємств.