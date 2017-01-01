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    В Києві більше сотні пасажирів безкоштовно проїхались в метро завдяки віршам Шевченка

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    Київський метрополітен
    Київський метрополітен

    Частина пасажирів навіть приходила з власними книжками Шевченка

    У четвер в Київському метрополітені відбулася соціальна акція для пасажирів з нагоди відзначення Дня народження Тараса Шевченка. Пасажири, які розповідали вірші Кобзаря отримали змогу проїхатися в підземці безкоштовно.

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    Подія проходила на трьох станціях – «Тараса Шевченка», «Контрактова площа» та «Майдан Незалежності», з 12.00 до 15.00, по годині на кожній.

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    Як повідомили у прес-службі метрополітену, можливістю отримати знижку «на проїзд від Кобзаря» скористалося 147 пасажирів.

    Найчастіше учасники акції декламували «Садок вишневий коло хати», «Заповіт» та «Минають дні, минають ночі».

    Деякі пасажири приходили з власними книжками Шевченка, щоб долучитись до підземних читань.

    До слова, на Луганщині бійці Збройних сил України в одному з польових таборів вирішили перетворити пам'ятник Леніну на Тараса Шевченка.

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