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    В Києві біля посольства Росії активісти представлять кліп «Бандера-2»

    • Сьогодні, 20:33
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    Російське посольство
    Російське посольство

    Акція присвячена третій річниці незаконної анексії Криму

    В акції, присвяченій третій річниці незаконної анексії Криму, 26 лютого планують взяти участь колишній політичний в'язень радянських таборів Степан Хмара, координатор кримського Євромайдану Андрій Щекун, учасник всеукраїнського форуму «Українська альтернатива» Микола Голомша , автор-виконавець Сергій Файфура та співак Іво Бобул.

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    Представник організаторів Мирослав Котвицький розповів в коментарі «Крим.Реалії», що у рамках акції, яка покликана показати, як «окупація Криму впливає на культурний і мовний простір в Україні», відбудеться презентація кліпу Сергія Файфури «Бандера-2».

    «Незабутні враження для працівників дипкорпусу Росії гарантовані», – зазначають організатори акції.

    До слова, вчора, 23 лютого, у Верховній Раді України відбулись «Дні Криму», приурочені до «Дня опору Криму російській окупації». У рамках заходу представили Доповідь міжнародної експертної групи щодо подій у Криму 26 лютого 2014 року.

    Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.

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