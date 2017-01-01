В Києві біля посольства Росії активісти представлять кліп «Бандера-2»

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Акція присвячена третій річниці незаконної анексії Криму

В акції, присвяченій третій річниці незаконної анексії Криму, 26 лютого планують взяти участь колишній політичний в'язень радянських таборів Степан Хмара, координатор кримського Євромайдану Андрій Щекун, учасник всеукраїнського форуму «Українська альтернатива» Микола Голомша , автор-виконавець Сергій Файфура та співак Іво Бобул.

Представник організаторів Мирослав Котвицький розповів в коментарі «Крим.Реалії», що у рамках акції, яка покликана показати, як «окупація Криму впливає на культурний і мовний простір в Україні», відбудеться презентація кліпу Сергія Файфури «Бандера-2».

«Незабутні враження для працівників дипкорпусу Росії гарантовані», – зазначають організатори акції.

До слова, вчора, 23 лютого, у Верховній Раді України відбулись «Дні Криму», приурочені до «Дня опору Криму російській окупації». У рамках заходу представили Доповідь міжнародної експертної групи щодо подій у Криму 26 лютого 2014 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.