  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Києві на СТО вибухнув газ – є постраждалі

    • Сьогодні, 21:11
    • Розсилка
    Швидка допомога
    Швидка допомога

    Троє людей було госпіталізовано з опіками

    О 19:00 у Дарницькому районі м. Києва на території приватної станції техобслуговування стався вибух. Як повідомляє Еспресо, балон з рідким газом вибухнув під час ремонту гозобалонного обладнання.

    Внаслідок вибуху постраждало четверо осіб, троє з яких було госпіталізовано з опіками.

    Нагадаємо, 20 травня у Києві в будівлі, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться організація «Конгресу Українських Націоналістів», стався вибух.

    З'ясувалося, що вибух стався на першому поверсі будівлі. Вибуховою хвилею та осколками були пошкоджені стіни і вхідні двері. З місця події було вилучено деформовані металеві фрагменти, кільце та запобіжний важіль, які відправили на дослідження. За попередніми висновками експертів, вибухнула граната РГД-5.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В Києві на СТО вибухнув газ – є постраждалі
    В Києві на СТО вибухнув газ – є постраждалі
    В Києві на СТО вибухнув газ – є постраждалі

    Читайте також
    вибух Київ газ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ