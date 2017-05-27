В Києві на СТО вибухнув газ – є постраждалі

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Троє людей було госпіталізовано з опіками

О 19:00 у Дарницькому районі м. Києва на території приватної станції техобслуговування стався вибух. Як повідомляє Еспресо, балон з рідким газом вибухнув під час ремонту гозобалонного обладнання.

Внаслідок вибуху постраждало четверо осіб, троє з яких було госпіталізовано з опіками.

Нагадаємо, 20 травня у Києві в будівлі, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться організація «Конгресу Українських Націоналістів», стався вибух.

З'ясувалося, що вибух стався на першому поверсі будівлі. Вибуховою хвилею та осколками були пошкоджені стіни і вхідні двері. З місця події було вилучено деформовані металеві фрагменти, кільце та запобіжний важіль, які відправили на дослідження. За попередніми висновками експертів, вибухнула граната РГД-5.