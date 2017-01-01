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    В Києві нацгвардієць випадково вистрелив собі в живіт

    • Сьогодні, 04:15
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    Наразі життю військового нічого не загрожує

    У Києві на території військової частини боєць Національної гвардії випадково прострелив собі живіт. Надзвичайна подія сталася 24 лютого. Про це в коментарі Громадському радіо розповів керівник прес-служби Нацгвардії Вадим Голуб.

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    «Один з військовослужбовців батальйону оперативного призначення військової частини 3066 в результаті необережного поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення черевної порожнини. Пораненому надана медична допомога. На даний момент його здоров’ю нічого не загрожує і про цю ситуацію проінформована військова прокуратура Київського гарнізону», - поясив Голуб.

    Водночас один з бійців частини на правах анонімності розповів журналістам, що постраждалий вистрілив у себе випадково, бо забув, що його зброя заряджена.

    Як повідомляв «Главком», вчора в одному з барів Одеси троє молодих чоловіків вчинили бійку із застосуванням вогнепальної зброї. Одного з підозрюваних вже затримано, ще двох чоловіків госпіталізовано.

    Також у п’ятницю, 24 лютого, на полігоні в Житомирській області через розрив гранати загинув військовий.

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