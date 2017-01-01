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    В Києві оленятко потрапило під колеса автівки і загинуло

    • Сьогодні, 17:46
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    У ДТП люди не постраждали

    У Києві на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло оленятко. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За даними видання, оленятко перестрибнуло через відбійник прямо на проїжджаючу автівку. Тварина загинула миттєво. Люди не постраждали.

    «Я була очевидцем. Слідом їхала. Це чудо, що водій зреагував, і люди не постраждали», - повідомила одна з дописувачок видання.

    Нагадаємо, у ДТП на трасі Москва – Петербург загинуло шість громадян України.

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    В Києві оленятко потрапило під колеса автівки і загинуло
    В Києві оленятко потрапило під колеса автівки і загинуло
    В Києві оленятко потрапило під колеса автівки і загинуло

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