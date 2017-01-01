В Києві побили Віту Заверуху, яку підозрюють в подвійному вбивстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віта Заверуха та Олесь Черняк

Також сильно постраждав її хлопець Олесь Черняк

Обвинувачена у вбивстві двох правоохоронців і відпущена під заставу Віта Заверуха з її хлопцем Олесем Черняком були жорстоко побиті в Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Ігор Мосійчук.

Він заявив, що що ті, хто це зробив «не націоналісти, а сміття в гіршому розумінні цього слова»

«І ще - попереджаю - я не Сергій Пашинський і в ногу стріляти не буду. Перед тим, як наблизитися до мене і моїх друзів, краще зважте ризики».

Також повідомляється, що учасниками бійки могли були активісти організації С14.

Віта Заверуха додає, що вона не сильно постраждала.

«Так, була бійка. Так, нас побили. Мене не сильно, я дівчина, мені сильно й не потрібно. Били мого чоловіка, намагаючись залякати мене та змусити виконувати їх вказівки, які суперечать моральним поняттям - керувати людиною в особистому житті. Їм не сподобалось, що ми їм мало написали подяки в пості. Мене бити не хотіла, я сама влізла в бійку, а дехто нервовий «прописав» мені», - написала Заверуха.

У травні 2015 року стався напад на АЗС у Деснянському районі Києва. Був поранений оператор заправки. За даними МВС, під час переслідування підозрюваних два працівники полку міліції спеціального призначення загинули.

Міністр внутрішніх справ України Арсена Аваков тоді заявив, що напад скоїли чоловіки 1991, 1995 і 1998 років народження. Один із них під час операції з затримання загинув. Інші двоє були затримані згодом у квартирі. Як повідомив Аваков, під час пограбування АЗС нападники викрали 823 гривні з каси. Українські силовики обвинувачують у причетності до нападу і вбивства Віту Заверуху, а також Андрія Романюка, Євгена Кошелюка, Миколу Мнишенка і Данила Ситникова.

Наприкінці січня за Віту Заверуху внесли заставу в 1,6 мільйона гривень і її звільнили зі слідчого ізолятора,