В Києві поліція шукає сліди обстрілу будівлі КМДА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стіна, по якій, можливо, стріляли

Звук, схожий на постріл, почув охоронець КМДА

Ввечері 20 березня охоронець Київської міської державної адміністрації почув звук, схожий на постріл та на стіні адміністративної будівлі на третьому поверсі побачив виїмку, яку могла залишити куля.

Як повідомляє телеканал «24», на землі лежали шматки штукатурки.

«На місце інциденту одразу ж були викликані поліція та експерти з МВС. Однак куль чи гільз на місці події вони поки так і не виявили. Після прибуття пожежного розрахунку зі спеціальною драбиною, шляхом візуального обстеження слідів зовнішнього впливу теж не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що на третьому поверсі розміщено кабінети управління по роботі з персоналом.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події.

До слова, слідчим відділом прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування щодо співробітників столичного Управління патрульної поліції, які нанесли тілесні ушкодження чоловіку.