В Києві презентували розширену версію книги «Добробати»

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Тираж книги склав 10 тисяч примірників

Сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ України відбулася презентація доповненої та розширеної версії книги «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну», створеної групою експертів та журналістів. Серед присутніх зокрема був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов та спікером Верховної Ради України Андрій Парубій.

«Напевно, на тему цієї війни буде написано багато художніх книг, знято багато фільмів, але це, непафоснн і чесне, документальне свідчення, я впевнений, стане основою для осмислення тих подій, причин і наслідків нелюдської політики. – написав на своїй сторінці у Facebook після презентації Арсен Аваков. - Ми презентували свою книгу не просто читачам - а по суті авторам, безпосереднім учасникам. Це була зустріч з побратимами і соратниками, з тими, з ким ми створювали щит Батьківщини».

Тираж книги складає 10 тисяч примірників, більшу частину якого планується вручити бійцям добровольчих батальйонів, сім'ям загиблих та бібліотекам.