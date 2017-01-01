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В Києві увечері можуть закрити на вхід три станції метро

КП «Київський метрополітен» попереджає про можливі зміни у роботі центральних станцій підземки увечері 9 квітня у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський».

Про це повідомляє сайт метро.

«Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, о 19:30 9 квітня на НСК «Олімпійський» розпочнеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) та «Олімпік» (Донецьк).