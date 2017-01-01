В Києві відкрили пункт збору гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки

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Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку

Перша машина із допомогою буде відправлена на Донбас завтра

В столиці запрацював пункт збору гуманітарної допомоги для евакуйованих мешканців Авдіївки. Збір допомоги у зв’язку із надзвичайною ситуацією був відкритий полком «Київ» за адресою: Київ, вул. Будівельників 6.

Про це «Главкому» повідомив народний депутат Євген Дейдей.

«Завтра о 17.00 на Донбас буде відправлена перша машина з допомогою», - сказав депутат, додавши, що у пункті збирають теплі речі, продукти харчування, ліки та інші предмети першої необхідності.

Він також розповів, що маршрути автобусів, що вивозитимуть людей з Авдіївки, розголошуватися не будуть.

«Ми зараз допомагаємо співробітника МНС проводити евакуацію, - повідомив нардеп. - І ми би не хотіли ще говорити про маршрути пересування автобусів. Тому що в Авдіївці, насправді, дуже багато корегувальників. І ведеться прицільний вогонь для того, щоб нанести більшої шкоди мирному населенню».

Станом на 11:40 бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку.

Вже третю добу місто знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. Поранений чоловік, від прямих влучень пошкоджено 4 будинки та 6 квартир у п’ятиповерхівці. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

Рятувальникам відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян до найближчих 10 населених пунктів (Краматорська, Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Селидового, Горняка, Новгородського, Українська, Бахмута, Слов’янська). Для цього підготовлено та утримуються в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуювати до 3 тисяч людей, повідомляється на офіційній сторінці ДСНС у Facebook.

Крім цього, для евакуації населення сплановано роботу двох приміських електропоїздів, що можуть евакуювати до 1 тис. 600 осіб за один рейс.

Разом з тим, згідно з повідомленням, місцевими органами влади у взаємодії із ДСНС організовано функціонування 11 пунктів обігріву на території Авдіївки. «Забезпечено мінімальний тиск та температуру теплоносія (до 40 градусів) в системі теплопостачання міста. У квартирах підтримується температура повітря 15-16 градусів тепла. Тимчасово призупинено роботу 14 дошкільних та загальноосвітніх закладів», – додали у ДСНС.

Як зазначається, також організовано контроль за протипожежним захистом печей коксохімічного заводу.