В Києві вистачить вугілля до кінця опалювального сезону - КМДА

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Вугілля

Київські ТЕЦ переведено на економний режим

За дорученням міського голови Києва Віталія Кличка теплоелектроцентралі (ТЕЦ) переведені на економний режим, завдяки чому столиці вистачить вугілля до кінця опалювального сезону, заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, повідомляє прес-служба КМДА.

«Із наявних у Києві трьох ТЕЦ тільки одна працює на вугіллі, інші дві - на газу, відповідно від вугілля не залежать. Твердого палива потребує Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує 20% міста, переважно Дарницький і Дніпровський райони столиці», - заявив Бондаренко.

За його словами, на сьогодні запас вугілля на ДарТЕЦ становить 25 тис. тонн. Такого запасу без переходу на економний режим місту вистачило б на місяць. З урахуванням запровадження економного режиму запасів вугілля вистачить на 50 днів. Цьому сприяє і поліпшення погодних умов у столиці.

«Наразі ситуація стабільна і про жодні відключення та перебої не йдеться. Будемо сподіватися, що до кінця опалювального сезону ніяких змін не відбудеться. Загрози для Києва немає», - резюмує керівник апарату КМДА.

Як повідомляв «Главком», міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що накопичено необхідні обсяги вугілля на складах, що дає можливість генераціям працювати, незважаючи на тривале блокування постачання антрациту з Донбасу.