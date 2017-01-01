У київських магазинах закінчуються сигарети

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У столичних тютюнових відділах – напівпорожні вітрини

У Києві в тютюнових відділах магазинів, а також у спеціалізованих кіосках різко поменшав асортимент сигарет.

Найпопулярніші марки продукції розкуплені, а надходження нових партій кілька днів не відбувається.

Продавець одного з магазинів у центрі столиці повідомив журналісту «Главкома», що поставок не було вже кілька днів. Вітрина з тютюновими виробами майже спорожніла – залишилися нерозпроданими найменш ходові марки цигарок. За її словами, коли до точок продажу надійдуть сигарети – наразі достеменно не відомо.

Як повідомлялося, 31 березня у Генпрокуратурі заявили про викриття «масштабних фактів ухилення від сплати податків монополістом на ринку тютюнових виробів» – ТОВ «Тедіс Україна» (до травня 2016 року – «Мегаполіс Україна»). ГПУ зазначила, що частина «злочинно отриманих коштів» ішла на фінансування тероризму.

За словами очільника відомства Юрія Луценка, кінцевими бенефіціарами «Тедіс Україна» з 2012 року і досі залишаються представники великого бізнесу Російської Федерації. Зокрема, він назвав громадянина РФ Ігоря Кесаєва, відносно якого діють санкції українського уряду. Він є членом ради директорів Заводу імені Дегтярьова, виробника стрілецької зброї з РФ. Це підприємство постачало зброю до «ЛНР/ДНР», розповідав генпрокурор.