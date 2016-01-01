В Києві зареєстровано понад 20 тисяч хворих на грип та ГРВІ

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За два дні госпіталізували 214 осіб, з них 109 дітей

За 19 і 20 грудня в Києві зареєстровано 20 947 хворих на грип і ГРВІ. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба міськадміністрації.

«Із загальної кількості тих, хто захворів, - 60,8% дітей у віці до 17 років (12742 дитини). Серед них: від 1 до 4 років захворіло 3644 дитини (спостерігається незначне зменшення хворих на 1,2%), від 5 до 9 років - 3941 (зменшення на 8,6%), від 10 до 14 років - 3265 (зменшення на 15,7%), від 15 до 17 років - 1106 (зменшення на 23,2%). Зараз у зв'язку з відсутністю понад 20% учнів через захворювання на грип та ГРВІ керівники 86 шкіл прийняли рішення про закриття навчальних закладів, а в 43 - навчально-виховний процес призупинено частково», - сказав посадовець.

За його словами, в лікарні міста за 19 і 20 грудня госпіталізовано 214 осіб, з них 109 дітей.

Наразі у столиці на карантин закрито 138 шкіл, 45 з них працюють частково.

Зазначимо, медики очікують цього тижня помітного зростання захворюваності на грип серед киян.

Як уберегтися від грипу – читайте тут.

На сьогодні грипом в Україні перехворіли вже близько 2 млн людей.

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