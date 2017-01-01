В Києві затримали колишню вчительку, яка розповсюджувала дитячу порнографію

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Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі

Кіберполіція викрила на розповсюдженні дитячої порнографії киянку, яка раніше працювала вчителькою.

Про це інформує прес-служба Департаменту кіберполіції Нацполіції України на своїй сторінці у Facebook.

«При проведенні спецоперації було встановлено особу, яка зі свого персонального комп'ютеру протягом тривалого часу здійснювала розповсюдження дитячої порнографії. Безробітна мешканка міста Києва в минулому працювала вчителем», - зазначають правоохоронці.

Під час проведення обшуку за місцем проживання киянки поліцією знайдено та вилучено комп'ютерну техніку, яку могли використовувати для вищевказаних операцій.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження, колишній вчительці загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, в поліції відзвітували, що попри існування «смертельних груп» в Україні не збільшилась кількість самогубств.