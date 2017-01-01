В Києві жінка з ножем на очах чотирьох дітей напала на співмешканця

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Нападниця

Чоловік перебуває у критичному стані

На Чоколівському бульварі у Києві жінка ледь не вбила співмешканця на очах у чотирьох маленьких дітей, повідомляє «Сегодня».

Постраждалий з двома ножовими пораненнями в спину в критичному стані госпіталізована в лікарню швидкої допомоги. У чоловіка пошкоджено внутрішні органи і велика крововтрата. Зараз він перебуває у комі.

На місці злочину працює поліція і оперативно-слідча група.

До слова, Голосіївський райсуд Києва продовжив до 6 квітня термін утримання під вартою для 21-річної Владислави Подчапко, яка залишила без нагляду двох своїх дітей, один з яких в результаті загинув.

Також сьогодні ввечері у центрі Києва було розстріляно автомобіль столичного бізнесмена: чоловік загинув, двоє дітей, які перебували з ним у автівці, доставлені в лікарню.