В Києві знову обмежили в’їзд великогабаритного транспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заборона вступає в дію з сьомої ранку вівторка

В’їзд великогабаритного транспорту до столиці знову буде обмежено з 7:00 ранку вівторка. Таке рішення було прийняте міською владою, аби не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автошляхах столиці. Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

Нагадаємо, що, враховуючи складні погодні умови та снігопад в Києві, комунальні служби працюють цілодобово. Щоб забезпечити на ранок проїзний стан доріг у місті, комунальники продовжують розчищати вулиці та дороги від снігу.

В КМДА закликають водіїв не паркувати приватні автівки на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні, сьомого лютого, у столиці очікується невеликий та помірний сніг.

Як повідомляв «Главком», У понеділок, 6 лютого, ситуація на дорогах Києва стрімко погіршилась через сильний снігопад, станом на 16:30 у столиці трапилося майже 180 ДТП. За день рятувальники відбуксували 15 автомобілів великої вантажності. У місті було обмежено рух великогабаритного транспорту.