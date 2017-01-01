У «Київтепломережі» розповіли, як компенсуватимуть збитки постраждалим від аварії теплотраси

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Наслідки прориву труби у Голосіївському районі столиці

Прорив стався в результаті планових випробувань, затверджених Київською міською державною адміністрацією

Постраждалі від прориву труби з гарячою водою в Голосіївському районі міста Києва мають звернутися із питанням щодо компенсації збитків, завданих аварією, до юридичного департаменту «Київтепломережі». Про це сказав Анатолій Васильєв, головний инженер Київських тепломереж, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Наш юридичний департамент проведе аналіз. З нашими юристами буде вирішуватися питання компенсацій», - зазначив він.

Васильєв також уточнив, що прорив стався в результаті планових випробувань, затверджених Київською міською державною адміністрацією.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія. Прорвало трубу діаметром 2 метри, повідомили очевидці.

«Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощено техніку та житло. Людей відселяють, їм потрібна допомога», – написав журналіст Олександр Гусєв у Facebook, який опинився на місці пригоди.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.

На місці подій перебуває кореспондент «Главкома». Свідки розповіли, що почули звук, начебто стався потужний вибух.