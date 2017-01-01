У Китаї збудували десантний корабель за українським проектом

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Десантний корабель «Бізон»

Український «Бізон» - найбільший у світі амфібійний корабель на повітряній подушці

У Китаї завершилося будівництво першого малого десантного корабля на повітряній подушці проекту 958 «Бізон» в рамках контракту на поставку чотирьох таких кораблів загальною вартістю 320 млн доларів, підписаного Україною і Китаєм.

За умовами контракту, 2 МДК мали бути побудовані на феодосійському заводі «Море» в Україні і ще два на китайській судноверфі в Гуанчжоу. Перший «Бізон» був переданий замовнику у травні 2013 року, другий вдалося вивезти буквально з-під носа російських окупантів у березні 2014 року.

Найбільший у світі амфібійний корабель на повітряній подушці, «Бізон» призначений для висадки бойової техніки і морського десанту на необладнаний берег. Має водотоннажність 555 тонн, здатний розвивати швидкість до 60 вузлів, дальність його ходу складає 300 морських миль.

Корабель призначений для перевезення трьох танків загальною масою 150 тонн, десяти бронетранспортерів або восьми бойових машин піхоти плюс 140 десантників, або до 500 солдатів.

Раніше повідомлялося, що український корабель бере участь у тренуваннях НАТО.

3 квітня до порту Одеси зайшли кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки - фрегат TCG «Gaziantep» і корвет TCG «Heybeliada».

Джерело: Еспресо ТВ