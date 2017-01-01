В Конго відправилось 250 українських миротворців

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Українські миротворці

Наші армійці пробудуть у Демократичній Республіці Конго близько року

Сьома ротація українських миротворців відправилась у Конго, 250 армійців будуть протидіяти громадянській війні в країні. Урочисті проводи українських миротворців відбулися на базі 7-го полку армійської авіації. Про це повідомляє 5 канал.

«Тепер треба представляти нашу країну не тільки тут, на місці, а й в ООН. Треба достойно виглядати, працювати незважаючи ні на які скрутні обставини», – сказав військовослужбовець Олексій Коршик, який близько двох років прослужив у зоні АТО.

До зведеного загону українських миротворців увійшли вертолітники, інженери авіаційної служби, медики та кухарі. Серед завдань українських блакитних шоломів – авіаційний супровід та повітряна розвідка.

До миротворчої місії військовослужбовці готувалися посилено – бойове злагодження на полігоні та спеціальні курси з виживання. Провести їх у далеку дорогу прийшли друзі, побратими та рідні.

Усі миротворці брали участь у бойових діях на сході України. У Демократичній Республіці Конго вони пробудуть близько року.