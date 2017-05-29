В Конгрес звернулися 10 американських міст із закликом до імпічменту Трампа

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Дональд Трамп

Найбільше запитів у Конгрес надійшло зі штату Массачусетс

Щонайменше 10 органів місцевого самоврядування звернулись з офіційним запитом до законодавців у Конгресі розпочати формальні дії в рамках загальної процедури імпічменту президента США.

Про це пише Politico.

«Бруклін, штат Массачусетс, став 10 органом місцевого самоврядування, що прийняв резолюцію, яка закликає до імпічменту», - пише видання.

У цьому же штаті відповідну пропозицію внесли муніципалітети Кембриджа, Амхерста, Пелхама і Леверетта. Влада міста Ньютон наразі розглядає таку можливість.

Ще один осередком імпічменту нинішнього глави Білого дому став штат Каліфорнія. Тут цю ініціативу підтримують міста Лос-Анджелес, Річмонд, Аламеда і Берклі.

Крім того, повідомляється, що в Чикаго міська рада розробила проект постанови, який уже підтримав 31 представник місцевого самоврядування, які стали співавторами документа. Ініціатори постанови у цьому зв'язку заявили, що відправною точкою стало звільнення Трампом Джеймса Комі з посади директора ФБР, який проводив розслідування проти його оточення. При цьому наголошується, що нинішній президент намагається перешкоджати розслідуванню.

Мета такої активності органів місцевого самоврядування, які в принципі не мають повноважень в питанні імпічменту, полягає в тому, щоб переконати Конгрес зробити перший крок до імпічменту. Йдеться про те, щоб розпочати розслідування, необхідне для визначення, чи є виправданими звинувачення для імпічменту президента.

Якщо Конгрес дійде висновків про доцільність цього кроку, відбувається процедура голосування в Палаті представників, де рішення приймається простою більшістю. Після цього голосування відбувається в Сенаті, який повинен набрати не менше двох третин голосів для затвердження цього рішення.

Нагадаємо, у Конгресі США вперше також заговорили про імпічмент Трампа в середині травня. Конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін звинуватив Трампа в перешкоджанні розслідуванню його зв'язків з Росією.

Згодом телеканал CNN дізнався, що Білий дім почав вивчати процедуру імпічменту Трампа, щоб той міг їй протистояти. Про підготовку самого імпічменту мова не йде, відзначили джерела телеканалу, причому, як з боку республіканців, так і з боку демократів.

Джерело: Укрінформ