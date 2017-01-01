Конгресмени хочуть позбавити зятя Трампа доступу до секретних даних, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа

Зять Трампа не сказав про контакти з російським послом в США

Ряд конгресменів-демократів виступають за те, щоб призупинити Джареду Кушнеру, зятю президента США Дональда Трампа, можливість доступу до секретної інформації.

Про це повідомляє The Hill.

При цьому конгресмени посилаються на інформацію про те, що Кушнер не сказав про контакти з російським послом в США Сергієм Кисляком і з главою ВЕБ Сергієм Горьковим.

Члени Палати представників Дон Бейер, Тед Луу, Джеймі Раскін, Джеррі Надлер і Пітер Уелч направили лист на ім'я глави ФБР Джеймса Комі, в яких виступили з пропозицією призупинити можливість зятю Трампа мати доступ до секретної інформації.

Вони проводять паралелі з екс-радником з нацбезпеки президента США Майклом Флінном, який також приховав контакти з Кисляком.

«Ми стурбовані, що Джаред Кушнер може бути залучений в подібний обман», - йдеться в листі.

Нагадаємо, у Сенаті США почалися слухання у справі про втручання РФ у вибори.

Як очікується, свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер, який невдовзі відповість на питання сенаторів.