Після масових отруєнь «Боярышником» у Росії бояться повертати на прилавки нехарчовий спирт

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У російських магазинах не продається нехарчова спиртовмісна продукція

Росспоживнагляд продовжив заборону на роздрібну торгівлю нехарчовою спиртовмісною продукцією. Про це повідомляється на сайті відомства.

Підготовлену Росспоживнаглядом пропозицію про продовження термінів дії обмежень на 60 днів підтримав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Зазначається, що за місяць дії заборони кількість отруєнь алкогольною продукцією знизилася на 33%, а смертей – на 65%. Під час перевірок з обігу було вилучено понад 500 тисяч одиниць спиртовмісної нехарчової продукції.

Як повідомлялося, 26 грудня 2016 року Росспоживнагляд за дорученням Медведєва ввів на 30 діб заборону на роздрібну торгівлю спиртовмісною нехарчовою продукцією із вмістом спирту понад 25%. Виняток зроблено для парфумерії та склоомиваючих рідин.

Таких заходів було вжито після того, як в Іркутську від отруєння засобом для ванн «Боярышник» померло 78 осіб. Судмедекспертиза показала, що 74 з них отруїлися метиловим спиртом, решта постраждали від прийому значної дози етилового спирту.