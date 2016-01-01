В Кремлі відреагували на карикатуру Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154

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Редакція Charlie Hebdo намагається просто привернути до себе увагу, кажуть у Путіна

Голова комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін назвав опубліковану 28 грудня французьким сатиричним журналом Charlie Hebdo карикатуру на крах Ту-154 над Чорним морем болючою спробою привернути до себе увагу, а саме видання - проектом «із задоволення марнославства кількох нещасних, не цілком психічно здорових людей», пише ТАСС.

«Редакція Charlie Hebdo систематично піариться на чужому горі, заповнюючи нестачу гумору і креативу цинізмом», - сказав парламентарій. На його думку, карикатури, що зображують жертв катастрофи Ту-154 біля Сочі, фактично ставлять авторів в один ряд зі зловтіхою терористами і їх посібниками. «Це додає їхнім діям неповторне поєднання ницості і дурості, оскільки редакція не так давно сама була жертвою тих самих терористів, з якими зараз розділяє захоплення від нашої втрати», - нагадав політик.

Левін підкреслив, що карикатури французького видання «виглядають болючою спробою будь-яку ціну привернути до себе увагу». «Charlie Hebdo не може називатися журналом або засобом інформації, так як знаходиться за межами етичних і моральних меж і є проектом щодо задоволення марнославства кількох нещасних, не цілком психічно здорових людей, уявляють себе редакцією», - уклав він.

Як повідомлялось, французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo опублікував у свіжому випуску цілий ряд карикатур, пов'язаних з Росією. Останній номер минає містить публікації, присвячені краху літака Ту-154 російського Міноборони в Сочі, а також вбивства посла РФ в Туреччині Андрія Карлова.

Крім того, Charlie Hebdo помістив на обкладинку свіжого номера карикатури обраного президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.