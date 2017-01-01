В Кремлі прокоментували лист сина політв’язня Сущенка до Путіна

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

У листі хлопчик попросив Путіна повернути тата

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про передачу в Кремль листа сина незаконно заарештованого в Росії журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Дійсно, було передано листа, написаного дитиною, але це абсолютно не змінює суті того, що інкримінується пану Сущенку», – сказав Пєсков.

Раніше повідомилося, що син Романа Сущенка Максим написав листа президенту Росії, в якому попросив його посприяти поверненню батька додому.

Власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

18 травня у Мосміськсуді в скарзі на продовження тримання під вартою Романа Сущенка до 30 червня було відмовлено.

Як повідомлялося, дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу.