В Криму сьогодні продовжиться розгляд справи українського журналіста Семени

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Микола Семена

Окупанти звинувачують журналіста в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії»

В окупованому Криму у середу, 3 травня, продовжиться судовий процес над українським журналістом Миколою Семеною.

Як повідомляє «Радіо Свобода», у підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя 18 квітня відбулося чергове засідання у кримінальній справі щодо Семени, якого російська влада звинувачує у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

На допит з’явилася лише один свідок – Юлія Кожем’якіна, яка розповіла, що була понятою під час огляду сторінки інтернет-видання з матеріалом Миколи Семени. При цьому свідок не змогла відповісти на питання адвокатів щодо обставин цього огляду публікації.

Нагадаємо, проти журналіста Миколи Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до «порушення територіальної цілісності Росії». Йому заборонили виїзд із півострова.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді так і не отримали.

На початку квітня американська письменницька організація PEN America закликала звільнити українського журналіста з Криму, автора сайту «Крим.Реалії» Миколу Семену, якого Росія переслідує за критику анексії півострова.