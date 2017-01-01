В Криму відбулось друге судове засідання у справі українського активіста Балуха

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Володимир Балух

Наступне засідання у справі Балуха призначено на початок квітня

В понеділок у Роздольненському суді тимчасово окупованого Криму відбулося друге судове засідання в справі українського активіста Володимира Балуха.

Про це Крим.Реалії повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Засідання відбулося, незважаючи на те, що в деяких кримських установах 20 березня оголошено вихідним днем», - зазначила Скрипник.

За словами правозахисниці, під час засідання заслуховувалися свідчення двох понятих, які були присутні при обшуку в будинку Володимира Балуха.

«Їхні свідчення підтверджують позицію захисту про те, що під час обшуку була низка процесуальних порушень», – додала Скрипник.

Наступне засідання в справі Балуха призначено на початок квітня, більш конкретна дата очікується пізніше.

Нагадаємо, що 17 березня справу кримського активіста Володимира Балуха почали розглядати в підконтрольному Кремлю кримському суді по суті.

«Главком» також повідомляв, що 8 грудня 2016 року співробітники ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму.

Обшуки проводилися протягом 4-х годин в будинках Володимира Балуха і його матері.

Співробітники ФСБ «знайшли» на даху будинку активіста патрони і динаміт.

Правозахисники повідомляють, що є підстави вважати, що патрони були підкинуті в ході обшуку з метою фальсифікації нової кримінальної справи проти активіста.

Балуха звинувачують в «незаконному зберіганні зброї, його основних частин, боєприпасів», за такою статтею йому загрожує позбавлення волі до 4 років.

Підконтрольна Кремлю влада Криму також вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».