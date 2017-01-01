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    У Криму зняли «газові» обмеження

    • Сьогодні, 12:26
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    <p>Сімферопольська ТЕЦ&nbsp;</p>

    Сімферопольська ТЕЦ 

    ТЕЦ окупованого півострова повернулися до роботи на газу

    В окупованому Криму обмеження подачі природного газу для ТЕЦ знято. Про це повідомила «РИА Новости» прес-секретар компанії «КримТЕЦ» Тетяна Югош.

    У грудні компанія з метою економії природного газу частково перевела теплоелектростанції Криму на резервне паливо – мазут.

    «Обмеження подачі газу знято. Наші ТЕЦ усі працюють на природному газі на 100%. Ми перейшли на наш основний вид палива, мазутом ми зараз не користуємося, він перебуває в резерві», – сказала Югош.

    Нагадаємо, окупований Крим було під'єднано до газотранспортної системи магістральних газопроводів РФ. Уже почалося постачання газу на півострів новим газопроводом, але поки що в рамках пусконалагоджувальних робіт.

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