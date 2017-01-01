  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Криму з’явиться газета українською мовою

    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка
    Крим
    Крим

    Влада Криму видаватиме газету українською мовою

    У Криму з'явиться газета українською мовою. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» з посиланням на голову Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян окупованої республіки Заур Смирнов.

    «Газета буде розповідати про життя українців в Криму. Назва газети знаходиться поки в робочому проекті», - наводить його слова видання.

    За словами Смирнова, газета буде виходити за підтримки окупаційного уряду Криму. Домовленість щодо цього вже досягнута з «Українською громадою Криму».

    «Протягом місяця ми плануємо випустити перший номер газети», - зазначив він.

    Крим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ