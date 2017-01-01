В Криму з’явиться газета українською мовою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крим

Влада Криму видаватиме газету українською мовою

У Криму з'явиться газета українською мовою. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» з посиланням на голову Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян окупованої республіки Заур Смирнов.

«Газета буде розповідати про життя українців в Криму. Назва газети знаходиться поки в робочому проекті», - наводить його слова видання.

За словами Смирнова, газета буде виходити за підтримки окупаційного уряду Криму. Домовленість щодо цього вже досягнута з «Українською громадою Криму».

«Протягом місяця ми плануємо випустити перший номер газети», - зазначив він.