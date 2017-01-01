В Литві скоєно напад на чотирьох німецьких військовослужбовців
- Сьогодні, 23:26
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В результаті інциденту військовослужбовці отримали легкі поранення
Невстановлені особи напали в Литві на чотирьох військовослужбовців Бундесверу (збройних сил ФРН).
Про це повідомляє «ТАСС» з посиланням на штаб оперативного командування зарубіжними операціями ЗС ФРН в Потсдамі. Сам інцидент стався ще в суботу рано вранці біля одного з ресторанів міста Іонава.
Німецькі військові, які несуть у Литві службу у складі оперативних сил НАТО, були в цивільному і гуляли по місту у вільний час. В результаті інциденту вони отримали легкі поранення. Деталі події поки не наводяться, розслідуванням займаються литовські правоохоронні органи.
Згідно з рішенням саміту Північноатлантичного альянсу, що відбувся у Варшаві в липні 2016 року, для «зміцнення східного флангу НАТО» в Польщі, Литві, Латвії та Естонії розміщується по батальйону, які комплектуються з підрозділів країн-членів. Їх формування взяли на себе Велика Британія, Німеччина, Канада і США.
ФРН направила до Литви на базу в Руклі, яка розташована в 100 км від кордону з Росією, близько 450 солдатів, 26 бронетранспортерів і 170 інших транспортних засобів.
Нагадаємо, у Литві нещодавно тривали навчання НАТО за участю 25 країн