В Литві скоєно напад на чотирьох німецьких військовослужбовців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німецькі солдати

В результаті інциденту військовослужбовці отримали легкі поранення

Невстановлені особи напали в Литві на чотирьох військовослужбовців Бундесверу (збройних сил ФРН).

Про це повідомляє «ТАСС» з посиланням на штаб оперативного командування зарубіжними операціями ЗС ФРН в Потсдамі. Сам інцидент стався ще в суботу рано вранці біля одного з ресторанів міста Іонава.

Німецькі військові, які несуть у Литві службу у складі оперативних сил НАТО, були в цивільному і гуляли по місту у вільний час. В результаті інциденту вони отримали легкі поранення. Деталі події поки не наводяться, розслідуванням займаються литовські правоохоронні органи.

Згідно з рішенням саміту Північноатлантичного альянсу, що відбувся у Варшаві в липні 2016 року, для «зміцнення східного флангу НАТО» в Польщі, Литві, Латвії та Естонії розміщується по батальйону, які комплектуються з підрозділів країн-членів. Їх формування взяли на себе Велика Британія, Німеччина, Канада і США.

ФРН направила до Литви на базу в Руклі, яка розташована в 100 км від кордону з Росією, близько 450 солдатів, 26 бронетранспортерів і 170 інших транспортних засобів.

Нагадаємо, у Литві нещодавно тривали навчання НАТО за участю 25 країн