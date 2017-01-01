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    В «ЛНР» заявили, що проти них воюють жінки-снайпери з Прибалтики і Польщі

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    В &laquo;ЛНР&raquo; заявили, що проти них воюють жінки-снайпери з Прибалтики і Польщі
    В «ЛНР» заявили, що проти них воюють жінки-снайпери з Прибалтики і Польщі

    «Розвідка» самопроголошеної «ЛНР» повідомила про перекидання до лінії зіткнення жінок-снайперів з Прибалтики і Польщі.

    Про це в неділю, 9 квітня, повідомив «офіційний представник Народної міліції «ЛНР» підполковник Андрій Марочко, передають інформресурси сепаратистів.

    «Наша розвідка продовжує фіксувати активізацію іноземних найманців на лінії зіткнення, серед яких зазначені групи снайперів», - повідомив Марочко. За його словами, в більшості випадків ними є жінки з Латвії, Литви і Польщі.

    Нагадаємо, раніше сепаратисти повідомляли, що в Донбас нібито прибув підрозділ «Відьми», який входить в організацію «Правий сектор». За словами «заступника командувача оперативного командування «ДНР» Едуарда Басуріна, в Артемівськ прибув загін, що складається зі снайперів жіночої статі. 

    ЛНР
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