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В «ЛНР» заявили, що проти них воюють жінки-снайпери з Прибалтики і Польщі

«Розвідка» самопроголошеної «ЛНР» повідомила про перекидання до лінії зіткнення жінок-снайперів з Прибалтики і Польщі.

Про це в неділю, 9 квітня, повідомив «офіційний представник Народної міліції «ЛНР» підполковник Андрій Марочко, передають інформресурси сепаратистів.



«Наша розвідка продовжує фіксувати активізацію іноземних найманців на лінії зіткнення, серед яких зазначені групи снайперів», - повідомив Марочко. За його словами, в більшості випадків ними є жінки з Латвії, Литви і Польщі.



Нагадаємо, раніше сепаратисти повідомляли, що в Донбас нібито прибув підрозділ «Відьми», який входить в організацію «Правий сектор». За словами «заступника командувача оперативного командування «ДНР» Едуарда Басуріна, в Артемівськ прибув загін, що складається зі снайперів жіночої статі.