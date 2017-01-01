В Лондоні мікроавтобус в’їхав в натовп, є поранені
- Сьогодні, 01:13
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За інформацією ЗМІ, фургон рухався на швидкості близько 50 миль на годину
В ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. Наразі не відомо, чи є подія терактом. За словами очевидців, з місця надзвичайної ситуації евакуювали сотні людей.
Про це повідомляє ВВС.
Кореспондент ВВС Хоулі Джонс, яка випадково опинилася на місці події і стала свідком, повідомила, що фургон білого кольору, що їхав на швидкості близько 50 миль на годину, несподівано наїхав на тротуар.
За її словами, постраждали щонайменше п'ять-шість чоловік. Фургон при цьому не зупинився.
Поліція і швидка допомога прибули на місце події через 8-10 хвилин.
#londonbridge pic from baby shard pic.twitter.com/UBFZ3sdGSm— jo (@jo55adams) 3 июня 2017 г.
Міст перекритий і оточений поліцією.
London bridge station is being evacuated #londonbridge pic.twitter.com/ix3OD1V42D— Caroline Breniere (@carolinebrni) 3 июня 2017 г.
Поліція підтвердила, що на мосту стався «серйозний інцидент». Обставини події поки неясні.
Згодом в поліції повідомили про ще один інцидент в Лондоні біля ринку Боро.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.