В Лондоні мікроавтобус в’їхав в натовп, є поранені

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Фото: BBC Люди тікають з місця інциденту

За інформацією ЗМІ, фургон рухався на швидкості близько 50 миль на годину

В ніч на 4 червня у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. Наразі не відомо, чи є подія терактом. За словами очевидців, з місця надзвичайної ситуації евакуювали сотні людей.

Про це повідомляє ВВС.

Кореспондент ВВС Хоулі Джонс, яка випадково опинилася на місці події і стала свідком, повідомила, що фургон білого кольору, що їхав на швидкості близько 50 миль на годину, несподівано наїхав на тротуар.

За її словами, постраждали щонайменше п'ять-шість чоловік. Фургон при цьому не зупинився.

Поліція і швидка допомога прибули на місце події через 8-10 хвилин.

Міст перекритий і оточений поліцією.

Поліція підтвердила, що на мосту стався «серйозний інцидент». Обставини події поки неясні.

Згодом в поліції повідомили про ще один інцидент в Лондоні біля ринку Боро.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.