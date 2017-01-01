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    В Лондоні затримали двох росіян, причетних до хакерських атак на банки

    • Сьогодні, 03:48
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    Росіян підозрюють у змові з метою обманним шляхом виманити у британських банків суму, що перевищує 2 мільйони фунтів стерлінгів

    Правоохоронці затримали двох громадян Росії у справі про хакерські атаки на банки.

    Як сказано повідомленні, йдеться про 37-річного Вугара Моллачієва і 48-річного Абдурахмана Базаєва, які проживали на півночі Лондона, повідомляє британська поліція. Під час обшуків у них вилучили комп'ютери, які відправлять на експертизу.

    Росіян підозрюють у змові з метою обманним шляхом виманити у британських банків суму, що перевищує 2 мільйони фунтів стерлінгів. Також їх звинувачують у відмиванні грошей.

    Моллачієв і Базаєв 20 березня постануть перед Вестмінстерським магістратським судом.

    банки
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