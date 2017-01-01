У Лондоні заарештовано екс-керівника «Укрспецекспорту»

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Сергій Бондарчук

Сергія Бондарчука взяли під арешт у рамках екстрадиційного процесу

15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт екс-керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Лондон перестає бути «тихою гаванню» для високопоставлених утікачів. Унаслідок злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт ще одного «героя» України – екс-керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука», – написав він.

Луценко зазначив, що остаточну крапку у справі видачі Бондарчука найближчим часом має поставити Королівський суд. Дату судового засідання буде визначено 24 березня.

«Генпрокуратура озброїла британських партнерів переконливими аргументами для забезпечення видачі правопорушника», – повідомив Луценко, наголосивши, що його візит до Лондона у листопаді 2016 року не був марним.

Як відомо, Сергій Бондарчук є підозрюваним у заволодінні державними коштами у сумі 7,5 мільйона доларів. 21 січня 2015 року Головна військова прокуратура повідомила Бондарчуку про підозру у заволодінні коштами «Укрспецекспорту». 16 лютого того ж року Управлінням боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС Києва його було оголошено в розшук.

Бондарчук – офіцер СБУ, бізнесмен, згодом народний депутат України, з 2005-го по 2010 роки – голова Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». У цей же період президент Віктор Ющенко нагородив його орденом «За заслуги» та званням Героя України.