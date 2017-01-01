В лондонському суді по «кредиту Януковича» виступила сторона РФ

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Угода між Віктором Януковичем і Володимиром Путіним щодо кредиту

Українська сторона, інтереси якої представляє англійська юрфірма, виступить у середу

У вівторок, 17 січня, представники Росії виклали свої аргументи у Високому суді Англії, де розглядається суперечка між Києвом і Москвою щодо 3 млрд доларів кредиту, який отримав уряд Віктора Януковича у 2013 році.

Інтереси російської сторони представляв юрист британської фірми Law Debenture Марк Говард.

З його точки зору, в України «немає шансів» захистити свою позицію в суді.

Зокрема він відзначив, що до 2015 року Київ офіційно визнавав цей кредит і навіть виплачував по ньому проценти.

«Поза всяким сумнівом, з 2013 по 2015 рік і уряд, і парламент України визнавали дійсність цих цінних паперів», - заявив Говард.

Українська сторона, інтереси якої представляє інша англійська юрфірма, ще не виступала - як очікують, це станеться 18 січня.

Київ вважає 3-мільярдний кредит «політичним хабарем» Віктору Януковичу за лояльність.

У середу слухання продовжаться. За попередніми даними, засідання триватиме до 20 січня.

Як повідомлялося, Мінфін України в цьому провадженні залучив Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan – провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві в судах. У своїх запереченнях українська сторона вказала, що договір про позику, укладений в грудні 2013 року, є недійсним і не підлягає примусовому виконанню через низку причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуску єврооблігацій на $3 млрд, які в подальшому були викуплені Росією на кошти Фонду національного добробуту (ФНБ), а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Джерело: ВВС Україна