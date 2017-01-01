  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Маріуполі СБУ затримала бойовика батальйону «Оплот»

    • Вчора, 23:12
    • Розсилка

    Чоловік переховувався у родичів

    Співробітники Служби безпеки України затримали в Маріуполі бойовика так званого батальйону «Оплот» терористичної організації «ДНР».

    Читайте також

    «Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року за гроші вступив до незаконного збройного формування у Донецьку. Пройшовши відповідну військову підготовку, бойовик отримав форму, зброю та здійснював охорону об’єктів терористів», - повідомили у прес-центрі СБУ.

    Після конфлікту з керівництвом бойовиків затриманий залишив розташування терористів «ДНР» та під виглядом переселенця виїхав до Маріуполя, де переховувався у родичів.

    Відносно посібника окупантів відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно у Дніпрі затримали бойовика «ДНР» на прізвисько «Джоні».

    Читайте також
    Маріуполь бойовики на Донбасі СБУ ДНР арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ