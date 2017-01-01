В Маріуполі СБУ затримала бойовика батальйону «Оплот»
- Вчора, 23:12
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Чоловік переховувався у родичів
Співробітники Служби безпеки України затримали в Маріуполі бойовика так званого батальйону «Оплот» терористичної організації «ДНР».
«Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року за гроші вступив до незаконного збройного формування у Донецьку. Пройшовши відповідну військову підготовку, бойовик отримав форму, зброю та здійснював охорону об’єктів терористів», - повідомили у прес-центрі СБУ.
Після конфлікту з керівництвом бойовиків затриманий залишив розташування терористів «ДНР» та під виглядом переселенця виїхав до Маріуполя, де переховувався у родичів.
Відносно посібника окупантів відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв «Главком», нещодавно у Дніпрі затримали бойовика «ДНР» на прізвисько «Джоні».