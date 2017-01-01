В Маріуполі тендітна жінка-офіцер Нацполіції затримала колишнього бойовика

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Кадровий офіцер Нацполіції Ірина Кухтіна

Ірина Кухтіна розробила оперативну комбінацію для затримання пособника терористів

У Маріуполі офіцер Кальміуського відділення поліції Ірина Кухтіна затримала бойовика-втікача з Горлівки.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції в Донецькій області

На початку окупації Горлівки затриманий виконував функції співробітника «поліції» в місцевому міськвідділі у складі підрозділу «Сини Донбасу». За півтора місяці він дослужився від рядового до начальника відділення.

За словами затриманого, він «працював не за гроші, тому що їх не платили, а за ідею». Але розчарування прийшло, коли на очах бойовика «колеги» забили до смерті його знайомого за підозрою у допомозі українським військовим.

«Саме тоді він втік і опинився в Маріуполі. Затримала його слідчий Кальміуського відділення поліції Ірина Кухтіна, яка розробила оперативну комбінацію і привернула до реалізації військовослужбовців НГУ, з якими спільно несла службу», - йдеться в повідомленні.

На маршруті патрулювання наряд, що складається з поліцейського і військовослужбовців, підійшов до перехожого для перевірки документів. Першочергові заходи не принесли результатів, але Кухтіна переписала анкетні дані та адресу людини, тому що все ще сумнівалася.

Подальша робота розкрила подробиці його минулого.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали в Торецьку колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», який шпигував на користь російських спецслужб.