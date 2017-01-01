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    В мережі вперше опубліковано неофіційне відео з похоронів Сталіна

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    Архівне фото з похорону Сталіна
    Архівне фото з похорону Сталіна

    Кадри буди відзняті помічником військового аташе США в Москві

    У мережі з'явився унікальний відеозапис, на якому відображені жалобні заходи в день похорону радянського диктатора Йосипа Сталіна 9 березня 1953 року.

    Кадри зняті на кольорову кіноплівку. Це зробив співробітник американського посольства, помічник військового аташе США в Москві Мартін Манхоф.

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    Зйомку він вів  з балкона американського посольства. На записі Манхофа видно, як труну з тілом Сталіна несли по Червоній площі в Мавзолей. Після цього його помістили поряд з тілом Леніна.

    На кадрах американця є представники вищого керівництва СРСР Микита Хрущов, Лаврентій Берія, В'ячеслав Молотов та інші, а також пересічні громадяни, які зібралися подивитися на похорон.

    Це єдина відома на сьогоднішній день незалежна фото - і кінозйомка події. Раніше демонструвалися тільки кадри офіційної хроніки.

    Як відомо, офіційно в СРСР про смерть Сталіна повідомили 5 березня 1953 року.

    Джерело: Дзеркало тижня

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