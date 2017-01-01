В мережі з’явилося відео конфлікту та стрілянини за участю охоронця Яроша

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Фото: Событие Місце конфлікту

На відео чути звуки пострілів та видно, як таксиста били палицею

В інтернеті з’явилося відео моменту конфлікту зі стріляниною в Кам'янському Дніпропетровської області нібито через небажання водія таксі відповісти на привітання «Слава Україні!».

Відеозапис моменту конфлікту і стрільби опублікований на YouTube-каналі News Box. На ньому видно, як таксиста били палицею, а також чути звуки пострілів.

«Главком» повідомляв, що у неділю, 14 травня, в Кам'янському сталася стрілянина, в результаті якого були поранені кілька людей.

ЗМІ повідомляли, що конфлікт виник через небажання водія таксі відповісти пасажирам на вітання «Слава Україні!».

В хід пішла вогнепальна зброя: один з пасажирів прострілив водієві таксі обидві ноги. На місце події оперативно приїхали інші таксисти, один з них також отримав вогнепальне поранення.

Один з лідерів місцевого «Правого сектора» Аскольд Можейко повідомив, що той, хто стріляв - Роман Малісевич, член партії «Дія» Дмитра Яроша і його охоронець.

Натомість помічник Яроша – лікар-хірург швидкої допомоги Кам'янського Ростислав Винар заявив, що основним фігурантом конфлікту є Михайло Навроцький. Винар також розповів, що Навроцький – боєць «Української добровольчої армії» і належить до охорони Дмитра Яроша. Перед інцидентом він разом з Ярошем був на дні народження.

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