В мережі з’явилося відео замаху на посла РФ у Туреччині

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Поранення російського посла в Туреччині: нападник назвав причину

Нападник, який сьогодні стріляв у спину російського посла в Туреччині Андрія Карлова, назвав це актом відплати за дії Росії в Алеппо. Про це повідомляє журналіст Осман Пашаєв у своїму Фейсбук із посиланням на агентство Хюрріет.

«Фото «Хюрріет». Молода людина в темному костюмі, яка скоїла напад на російського посла в Анкарі Андрія Карлова. Після пострілу він заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо», - написав він.

Коли хлопець зробив постріли, він продовжував вигукувати: «За Алеппо!»

В мережі також з"явилося відео стрілянини в російського посла.

Наразі відомо, що російський посол у важкому стані доставлений в лікарню «Гювен».

Інформацію про смерть посла дає тільки турецька інформаційний телеканал NTVІ. Інші джерела не підтверджують поки цю інформацію.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей.