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    В мережі з’явилося відео замаху на посла РФ у Туреччині

    • 19 Грудня, 19:13
    • Розсилка

    Поранення російського посла в Туреччині: нападник назвав причину

    Нападник, який сьогодні стріляв у спину російського посла в Туреччині Андрія Карлова, назвав це актом відплати за дії Росії в Алеппо. Про це повідомляє журналіст Осман Пашаєв у своїму Фейсбук із посиланням на агентство Хюрріет.

    «Фото «Хюрріет». Молода людина в темному костюмі, яка скоїла напад на російського посла в Анкарі Андрія Карлова. Після пострілу він заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо», - написав він.

    Коли хлопець зробив постріли, він продовжував вигукувати: «За Алеппо!»

    В мережі також з"явилося відео стрілянини в російського посла.

    Наразі відомо, що російський посол у важкому стані доставлений в лікарню «Гювен».

    Інформацію про смерть посла дає тільки турецька інформаційний телеканал NTVІ. Інші джерела не підтверджують поки цю інформацію.

    Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

    Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

    Крім нього, поранені також кілька людей.

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