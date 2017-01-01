У мережу потрапило відео наслідків турбулентності на рейсі Москва – Бангкок

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Понад 20 людей дістали травми внаслідок турбулентності

У мережі з'явилося відео наслідків потрапляння літака «Аерофлоту» рейсу SU 270 в повітряну яму при підльоті до аеропорту Бангкока. На ньому видно, як предмети, що не були закріплені, розкидані по салону, а в проході між кріслами лежать люди, передає УНІАН.

В ніч на 1 травня Boeing 777, що виконував рейс SU 270 з Москви до Бангкока, за 40 хвилин до посадки потрапив у зону сильної турбулентності. Кілька пасажирів дістали травми, у тому числі вивихи і переломи. Літак сів в аеропорту Бангкока о 3:38 за московським часом, потерпілим надають допомогу. Загалом на борту літака перебувало 313 пасажирів, 25 із них було відправлено до лікарень Бангкока. «Наразі 11 пасажирів уже виписано з лікарні», – йдеться в повідомленні авіакомпанії. Ще 14 людей залишаються поки що в медичному закладі.

Пасажири постраждали від такого явища, як «турбулентність ясного неба», уточнили в «Аерофлоті». Основна особливість такої турбулентності в тому, що вона виникає не в хмарах, а в чистому небі при гарній видимості. «Метеорологічний радіолокатор не може вловити її наближення», – наголошується в повідомленні «Аерофлоту», тому екіпаж не міг попередити пасажирів про небезпеку.