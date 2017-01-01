В Миколаєві пенсіонерка викинулася із вікна багатоповерхівки

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Трагічний інцидент стався у центрі міста

Жінка викинулася із вікна миколаївської багатоповерхівки. Інформацію підтвердили у Заводському відділі поліції ГУ НП Миколаївської області.

Як стало відомо, трагічний інцидент стався у центрі міста, недалеко від головного міського спортивного стадіону.

Зі слів очевидців, жінка, що загинула знаходилася у престарілому віці.

На місці працюють слідчі поліції, які з’ясовують причини, що спонукали жінку, за попередніми даними, скоїти самогубство.