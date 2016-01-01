В Мінфіні заявили, що Кабмін проведе аудит бази платників податків

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В законопроекті, який був прийнятий, прийнята норма, що Кабінет міністрів на даному етапі має забезпечити проведення аудитів зазначених баз даних

Уряд проведе аудит баз даних Державної фіскальної служби, відповідно до прийнятого Верховною Радою закону №5368 про правки до Податкового кодексу щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, з якого парламентський комітет з питань податкової та митної політики вилучив норму про передачу цих баз даних Міністерству фінансів.

Про це заявив в ефірі Громадського заступник глави Міністерства фінансів Євгеній Капінус.

«Якщо говорити з приводу баз даних, я не скажу, що нічого не вдалося. В законопроекті, який був прийнятий, прийнята норма, що Кабінет міністрів на даному етапі має забезпечити проведення аудитів зазначених баз даних. Потім розробити відповідний порядок, відповідно до якого буде здійснюватися контроль і моніторинг на постійній основі, і адміністрування зазначених баз даних», — сказав він.

Також Капінос повідомив, що на даному етапі планується здійснювати впровадження механізмів контролю, які б дали можливість мінімізувати корупційні ризики у використанні зазначених баз даних.