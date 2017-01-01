В Міністерстві з питань окупованих територій розповіли про «таємні операції» РФ

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Росія використовує проти України також засоби невійськового характеру

Росія проводить в Україні «таємні операції» невійськового характеру. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

«Одними з видів реалізації засобів невійськового характеру є так звані «таємні операції». Головною ознакою таємних операцій є намір країни, які проводить, вплинути на політичну, економічну чи військову ситуацію таким чином, щоб її роль в цьому не була очевидною. Тобто, в нашому випадку, рівень і якість проведення цих операцій має забезпечити високий рівень «правдоподібного заперечення з боку РФ», - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві також зазначають, що РФ намагається комплексно застосовувати проти України військову силу, політичні, економічні та інші засоби невійськового характеру, одночасно сподіваючись використати протестний потенціал населення, а також фінансовані та керовані ззовні політичні сили та громадські рухи.

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Грицак заявляв, що Російська Федерація фінансує створення в Україні політичних проектів, які підтримують ідею федералізації. Грицак пояснив, що мова йде про такі регіональні проекти як «Закарпатський край», «Одеса за порто-франко», «Соціальне Запоріжжя», «Слобожанщина», «Громадська рада Дніпропетровщини», «Бессарабська республіка «Буджак», «Галичина» - Львівська область.