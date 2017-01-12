В Міноборони назвали основну причину небойових втрат серед воїнів АТО

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Військові гинуть через депресії, необережне поводження зі зброєю та хвороби

У 2016 році небойові втрати українських військових становили 256 осіб, при тому, що на фронті в бойових зіткненнях загинуло 211 бійців ЗСУ, повідомили у Міністерстві оборони. Причина, яка вийшла на перше місце серед небойових втрат у ЗСУ за 2016 рік, це самогубства, пише «Апостроф».

Зазначається, що в Міноборони за минулий рік нарахували 63 таких випадки. За статистикою, яку раніше озвучував головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, всього з початку АТО загинуло майже 1300 бійців з причин, які не пов'язані безпосередньо з веденням бойових дій, з них самогубців – 259 осіб.

Самі військові стверджують, що на 100% довіряти цій статистиці не можна, адже не завжди, коли солдат себе вбиває, це пов'язано з планами звести рахунки з життям. Проте випадки самогубств у ЗСУ дійсно відбуваються і вони не поодинокі.

«Депресія, алкоголізм, наявність психічного захворювання можуть до цього підштовхнути. Є чинники, які спонукають чоловічу стать до таких вчинків. Це депресивний розлад, втрата раціонального мислення, у зв'язку з тривалим перебуванням в зоні бойових дій наявність психотравмуючих факторів (смерть побратима). Але на мій погляд, найбільшим фактором є відсутність підтримки як індивідуальної, так і соціальної. Ці інституції у нас не працюють, їх просто немає», – зазначив військовий психолог Андрій Козінчук.

На друге місце антирейтингу небойових втрат в українській армії вийшли смерті солдатів від хвороб. З цієї причини, за даними Міноборони, у 2016 році померло 58 бійців.

Третя за поширеністю причина небойових втрат в АТО – загибель унаслідок необережного поводження зі зброєю – 39 смертей. Однак самі військові стверджують, що це зовсім не причина, а наслідок іншої проблеми в армії – пияцтва.

Як повідомлялося, за 10 днів січня 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції загинуло семеро українських військових.

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